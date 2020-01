¡Estas son las novedades que tiene Apple para este 2020!

, in Apple

By Xus Pons

By Xus Pons , in Apple

Apple celebró grandes eventos en 2019 y lanzó muchos productos nuevos, pero todavía hay muchas novedades que tiene Apple que se rumorea que se revelarán en este año 2020.

En este artículo veremos lo que podemos esperar de Apple en 2020. Nos hemos puesto nuestros sombreros de pronóstico e investigado cada rumor y tendencia que pudimos encontrar para traerte nuestras predicciones para la nueva década.

Sigue leyendo para saber lo que podría estar en la tienda, desde los nuevos iPhones, iPads y Macs, hasta las mejoras en el software y algunas noticias interesantes en cuanto a música y televisión.

Mac Pro

Dentro de las novedades que tiene Apple es el nuevo Mac Pro en el escenario de la WWDC 2019 y dijo que la nueva máquina saldría a la venta en otoño.

No estamos seguros de cuál es la definición de Apple de otoño, pero ahora la compañía ha indicado una fecha de envío del 10 de diciembre.

Basándose en el lanzamiento del Mac Pro en 2013, es posible que la mayoría de las nuevas unidades no se envíen hasta enero de 2020 o incluso febrero.

El nuevo Mac Pro devuelve el aspecto de la computadora más potente de Apple al aspecto de la primera generación de Mac Pro de “rallador de queso” después de la versión de “cubo de basura” de la segunda generación que acaba de ser retirada.

Nueva pantalla de Apple

Otra de las novedades que tiene Apple, es que presentó una nueva pantalla de 6K que cuesta 4.999 dólares, y otros 999 dólares si quieres un soporte para ella.

Tiene un precio increíblemente bajo para igualar al de la Mac Pro, pero el mercado para ella es muy reducido.

En cuanto a cuándo llegará, bueno, será al mismo tiempo que el Mac Pro, es decir, el 10 de diciembre.

iPhone SE 2

Apple descontinuó el pequeño iPhone SE en septiembre de 2018, dejando a muchos fans del iPhone quejándose de la falta de un pequeño y barato teléfono iPhone.

Por lo tanto, no es sorprendente que haya llamados a Apple para lanzar un iPhone SE2, una continuación del modelo 4in iPhone SE que se introdujo por primera vez en marzo de 2016.

Cada vez que pensamos que sus días están contados un nuevo rumor surge sobre el nuevo iPhone SE2, así que tal vez tiene un futuro.

Si el nuevo modelo se lanza es probable que adopte el diseño ligeramente más grande del iPhone 8 junto con mejoras internas como el chip A11 y una cámara más potente.

Incluso hay informes de que podría tener un aspecto de estilo X, pero no estamos seguros de que Apple esté preparada para llevar el Face ID a su iPhone de gama baja todavía.

iPad Pro

Apple actualizó el iPad, iPad mini y iPad Air en 2019, pero el iPad Pro no se presentó. Eso no es una sorpresa completa, el Pro no siempre ve una actualización anual, pero sí sugiere que definitivamente veremos un nuevo iPad Pro en 2020.

Estimamos un lanzamiento de primavera para un nuevo modelo con un procesador actualizado y cámaras mejoradas.

Estas son las posibles novedades que Apple les presenta a sus usuarios para este año 2020, de seguro a medida que transcurra el año Apple nos sorprenderá con algún artefacto que tienen bajo la manga.