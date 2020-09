Best Buy y CVS ofrecen acceso gratuito a Fitness + para propietarios de Apple Watch y más

Apple anunció hoy Apple Fitness +, un nuevo servicio que competirá directamente con Peloton para ofrecer entrenamientos guiados para los usuarios de Apple Watch. Los clientes de Best Buy reciben una oferta especial para acceder a Apple Fitness +, que incluye hasta seis meses de compra gratuita de un nuevo Apple Watch elegible.

Apple Fitness + permite a los usuarios ver clases de fitness alojadas por Apple en un iPhone, iPad o Apple TV con datos de salud que se muestran en el video. Todos los datos se guardan automáticamente en la aplicación de salud. El nuevo servicio estará disponible a finales de este año por $ 9,99 al mes. Sin embargo, ya existen algunas ofertas para brindar acceso gratuito a Apple Fitness + por tiempo limitado.

A partir de hoy, cuando compre un Apple Watch elegible de Best Buy, tendrá seis meses para usar Apple Fitness + gratis. Además, los miembros de My Best Buy que ya poseen un Apple Watch calificado reciben dos meses sin cargo. Los clientes también pueden compartir su suscripción a Apple Fitness + con hasta cinco personas más a través de iCloud Family Sharing.

Si es miembro de CVS Caremark, puede unirse a Apple Fitness + gratis por hasta un año o dos meses gratis si es miembro de CVS Pharmacy ExtraCare. Esta oferta es parte de una asociación entre Aetna, una empresa de CVS Health y Apple.

Aetna ha lanzado Attain, una experiencia de salud única que Aetna desarrolló en colaboración con Apple. Attain es un programa de bienestar integral e integrado a través de una aplicación directa para miembros que combina incentivos y recompensas basados ​​en actividades con recomendaciones de salud personalizadas.

Los modelos en cuestión son Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 y Apple Watch Series 3.

En una declaración relacionada, el gobierno de Singapur anunció hoy una nueva asociación para la iniciativa de salud LumiHealth, un programa personalizado para promover actividades y comportamientos saludables utilizando el Apple Watch.

El proyecto LumiHealth utiliza tecnología para brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de Singapur. Ahora se les anima a dominar los desafíos con una nueva aplicación para iPhone y Apple Watch.

Singapur tiene uno de los sistemas de salud líderes en el mundo y estamos entusiasmados de trabajar con ellos para incorporar Apple Watch y LumiHealth en su enfoque holístico del bienestar “, dijo Jeff Williams, director de operaciones de Apple. “Apple Watch ha ayudado a millones de nuestros clientes a administrar sus actividades para mejorar su salud. Esperamos aplicar nuestra experiencia aquí de la misma manera amigable con la privacidad que caracteriza a todos los productos y servicios de Apple”.

El programa de dos años comenzará oficialmente a fines de octubre de 2020.

