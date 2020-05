Aquí encontrarás todos los programas y películas de Apple TV que ahora están disponibles.

Apple TV + ofrece programas y películas exclusivos de Apple Original TV en calidad 4K HDR. Puede ver en todas sus pantallas dónde dejó en cada dispositivo. Apple TV + cuesta $ 4.99 al mes. Aquí encontrarás todos los programas y películas originales de Apple TV que ahora están disponibles en Apple TV +, así como los últimos avances …



El contenido de Apple TV + solo está disponible a través de la aplicación Apple TV. Puede ver su decodificador de Apple TV, iPhone o iPad como se esperaba.

La aplicación de TV también está disponible en otras plataformas como Amazon Fire TV, Roku e incluso en línea en tv.apple.com. Esta publicación le informará más sobre dónde mirar Apple TV.

Apple TV + ofrece comedias originales, dramas, thrillers, documentales y programas infantiles. A diferencia de la mayoría de los otros servicios de transmisión, Apple TV + no incluye un catálogo posterior.

Para su suscripción de $ 4.99 / mes, puede ver todos los originales de Apple como se detalla a continuación. También puedes descargar para ver sin conexión. Apple agrega nuevo contenido cada mes.

Cómo ver los programas gratuitos de Apple TV +

La aplicación de TV es el objetivo exclusivo de Apple TV +, pero la aplicación de TV es confusa porque combina programas de TV y películas que puedes comprar o alquilar en iTunes Store y contenido de otras aplicaciones como Amazon Prime y BBC integran los canales iPlayer y Apple TV.

La pantalla Watch Now realmente no diferencia entre lo que posee y puede ver y solo las recomendaciones generales de Apple. Esperemos que la interfaz de usuario de la aplicación de TV se revise pronto con mejores funciones y una navegación más fácil.

Actualmente, la forma más fácil de comenzar con Apple TV + es abrir la aplicación de TV, ir a la pestaña Ver ahora y desplazarse hacia abajo hasta encontrar el ícono circular del canal Apple TV +. Puede que tenga que desplazarse mucho hacia abajo y la posición de este icono en la página cambia regularmente.

Sin embargo, una vez que lo encuentre, tóquelo y será llevado a la página del canal Apple TV +. Aquí puedes ver todos los programas y películas de Apple TV + que puedes ver, divididos en categorías como comedia, drama o diversión familiar.

Tenga en cuenta que tv.apple.com es muy reducido en comparación con la aplicación de TV nativa en dispositivos y solo muestra contenido original de Apple. Tanto el sitio web como la aplicación Mac TV carecen de características importantes, como omitir la introducción o sugerencias automáticas para el próximo episodio cuando finaliza un episodio.

¿Qué programas de Apple TV + se han extendido para la segunda temporada?

Los primeros programas de Apple TV + se lanzaron el 1 de noviembre. A medida que Apple intenta expandir rápidamente su biblioteca de contenido, muchos de estos programas se han extendido para la segunda temporada incluso antes de su estreno.

Hasta ahora, Apple ha renovado oficialmente Central Park, Dickinson, para todos, Home Before Dark, Little America, Mythic Quest, See, Servant, The Morning Show, Truth Be Told y Trying.

Es menos seguro cuándo podemos ver los nuevos episodios. La pandemia del virus corona ha interrumpido la producción de televisión en todo el mundo y todos los proyectos actualmente no pueden filmarse. Para dar algunos ejemplos concretos: The Morning Show terminó aproximadamente el 60% de la temporada 2 de filmación cuando tuvieron que detener la producción, Servant estaba filmando el episodio 4 de 10 de su segunda temporada, y For All Mankind todavía estaba filmando durante aproximadamente un mes. (Dickinson terminó la temporada 2 de filmación el año pasado y actualmente se encuentra en postproducción).

Se cree que estos programas originalmente tenían la intención de lanzar su segunda temporada aproximadamente un año después de la primera temporada en el período de octubre / noviembre / diciembre. Esta fecha de lanzamiento ahora parece menos probable debido a los retrasos. Es posible que Apple divida las estaciones. Lanzamiento de la segunda temporada de sus buques insignia a la mitad para lanzar al menos algunos episodios este año.

Guía del programa Apple TV + (actualizado el 10 de mayo de 2020):

Una comedia musical animada del creador de Bob’s Burgers. Central Park debuta el 29 de mayo.

Estoy intentando



Vea el avance • Lanzado el 1 de mayo • 1 temporada, 8 episodios • TV-14

Una divertida comedia británica que gira en torno a una pareja incapaz de presentarse y seguir el camino de la adopción. “Trying” está protagonizada por Rafe Spall y Esther Smith.

Defiende a Jacob



Vea el avance • Lea el libro relacionado • Lanzado el 24 de abril • 1 temporada, 8 episodios • TV-14

La defensa de Jacob cuenta la historia de un abogado cuyo hijo adolescente fue acusado de asesinato basado en el éxito de ventas del mismo nombre. La historia culmina en un giro épico que no puedes predecir. La serie limitada está protagonizada por Chris Evans, Jaeden Martell y Michelle Dockery.



Publicado el 21 de abril • TV-G

Apple está reiniciando el clásico espectáculo de marionetas Fraggle Rock con una nueva serie de cortos que muestran cómo la amistad puede unirnos a todos. En medio de las medidas de bloqueo del coronavirus, “Fraggle Rock: Rock On” se graba en las casas del equipo de producción que se grabó en el iPhone 11.

En casa



Lanzado el 17 de abril • 1 temporada, 9 episodios • TV-PG

Una serie que te lleva a algunas de las casas más innovadoras del mundo y a las personas que las hicieron. Los documentales optimistas exploran hogares increíbles de lugares de todo el mundo.



Ver avance • Lanzado el 3 de abril • 1 temporada, 10 episodios • TV-14

Basado en la historia real de la joven periodista de investigación Hilde Lysiak, Home Before Dark muestra cómo una joven descubrió un caso sin resolver que incluso su propia familia trató de ocultar.



Publicado el 21 de marzo • TV-PG

Mientras todos se aíslan, Oprah Winfrey está grabando en video a médicos, científicos, pacientes con COVID-19 y trabajadores de salud de primera línea que luchan contra esta pandemia. Cada episodio se puede ver de forma gratuita, no se requiere suscripción a TV +.



Ver avance • Lanzado el 6 de marzo • 1 temporada, 5 episodios • TV-PG

La serie de antología Amazing Stories es una nueva versión del clásico espectáculo de ciencia ficción de la década de 1980 y está producida por Steven Spielberg. Cada episodio sigue una historia diferente en un entorno completamente diferente. Con una clasificación de edad ideal para familias, la serie debería atraer tanto a padres como a niños.



Ver avance • Lanzado el 14 de febrero • 1 temporada, 5 episodios • TV-14

Visible se describe como una serie documental de cinco partes y se ocupa de la representación y el desarrollo de los personajes LGBTQ en la televisión. También examina las consecuencias de aparecer en la industria de la televisión y cómo se han desarrollado las actitudes, aunque lentamente.



Ver avance • Lanzado el 7 de febrero • 1 temporada, 9 episodios • TV-MA

Mythic Quest: Raven’s Banquet se centra en un estudio de videojuegos que trabaja en su próximo juego exitoso. Esta comedia es interpretada por Rob McElhenney.



Vea el avance • Lea el libro relacionado • Lanzado el 17 de enero • Temporada 1, 8 episodios • TV-14

Little America es una serie de antología de media hora que examina historias asombrosas de inmigrantes en Estados Unidos y cubre el rango de emociones y experiencias humanas. Cada episodio se basa en una historia real de Epic Magazine del mismo nombre.



Vea el avance • Lea el libro relacionado • Publicado el 6 de diciembre de 2019 • 1 temporada, 8 episodios • TV-MA

Podcaster Poppy Parnell, interpretada por Octavia Spencer, reabre un caso de asesinato cuando sale a la luz nueva evidencia del crimen que ella investigó originalmente y se extendió al mundo.



Ver avance • Lanzado el 28 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 10 episodios • TV-MA

Un thriller psicológico de M. Night Shyamalan, contado en piezas de 30 minutos. La familia sufre la muerte de su bebé a la edad de 13 años y recibe una muñeca de reemplazo como una especie de terapia. La afligida madre está tan atada a la muñeca que contrata a una misteriosa niñera para que la cuide.



Ver avance • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 12 episodios • TV-G

Snoopy y Charlie Brown están comenzando una nueva aventura … en el espacio. Sigue a Snoopy en sus pasos para convertirte en un astronauta de la NASA mientras la pandilla Peanuts explora la luna y más allá.



Ver avance • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 8 episodios • TV-MA

Una aventura post-apocalíptica 600 años por delante. La población restante de la tierra es toda ciega. Estalla una guerra cuando los gemelos videntes nacen en una tribu y la reina del país teme que los míticos gemelos amenacen su dominio. Jason Momoa y Alfre Woodard juegan el papel principal.



Publicado el 1 de noviembre de 2019 • TV-14

La conocida presentadora de programas de entrevistas estadounidense Oprah Winfrey trae su club de lectura a Apple TV. Cada dos meses, Oprah graba entrevistas con la autora de su selección de libros en las tiendas de Apple en todo el mundo.



Vea el avance • Lea el libro relacionado • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 10 episodios • TV-MA

Un drama sobre la dinámica del poder en el mundo de los noticieros matutinos. La historia comienza con el presentador Mitch Kessler (Steve Carell), quien está expuesto a acusaciones de conducta sexual inapropiada. El recién llegado Bradley Jackson (Reese Witherspoon) tiene como objetivo reemplazar a Kessler en el horario estelar y se encuentra con el anfitrión de mucho tiempo Alex Levy (Jennifer Aniston).



Ver avance • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 13 episodios • TV-Y

Una serie educativa de muñecas de acción en vivo para niños con Cody y los ayudantes de los creadores de Sesame Street. El programa enseña los conceptos básicos de la resolución de problemas y la codificación a través de actividades como planificación de fiestas, montañismo y trucos de magia.



Vea el avance • Lea el libro relacionado • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 13 episodios • TV-G

Ghostwriter es un reinicio del clásico espectáculo infantil del mismo nombre y sigue las aventuras de cuatro niños en una librería encantada. El espíritu da vida a los clásicos de la literatura y los niños tienen que resolver los acertijos asociados con ellos.



Ver avance • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 10 episodios • TV-MA

For All Mankind examina lo que podría haber sucedido si los rusos hubieran venido a la luna por primera vez en 1969. Esto inspira al gobierno de EE. UU. A continuar la carrera espacial. El programa forja una línea de tiempo alternativa de la NASA con la primera temporada, que abarca el período de 1969 a 1974.



Ver avance • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • 1 temporada, 10 episodios • TV-MA

En una versión moderna de la vida de Emily Dickinson, Hailee Steinfeld interpreta al mal entendido poeta estadounidense en su historia de la mayoría de edad. Dickinson combina temas clásicos y piezas cuidadosamente elaboradas con lenguaje y estilo anacrónicos, entre otras cosas con personificaciones de la muerte.



Vea el avance • Lea el libro relacionado • Lanzado el 24 de abril • TV-MA

The Beastie Boys Story analiza personalmente los altibajos de la banda en los últimos 40 años. El documental es narrado por los miembros de la banda Mike Diamond y Adam Horvitz en un íntimo teatro en vivo y dirigido por el galardonado Spike Jonze.



Vea el avance • Lea el libro relacionado • Lanzado el 17 de abril • TV-G

Un cortometraje animado que sigue a un niño que aprende sobre las maravillas naturales en el Día de la Tierra. La historia está basada en el éxito de ventas de Oliver Jeffers. La película es contada por Meryl Streep.



Ver avance • Lanzado el 20 de marzo • PG-13

Basado en una historia real, la película sigue a dos hombres de negocios que enfrentan el clima racial opresivo de la década de 1960 al pretender ser un cuidador y chofer mientras expanden en secreto su imperio comercial.



Ver avance • Publicado el 6 de diciembre de 2019 • R.

Hala pone a un adolescente en el centro de atención tratando de conciliar las libertades innatas de la vida adolescente con su educación tradicional musulmana. Un romance secreto podría dividir la relación familiar en su conjunto.



Ver avance • Lanzado el 1 de noviembre de 2019 • TV-PG

Un documental de cuatro años sobre una manada de elefantes que viajan por África. La película gira en torno a la matriarca Atenea, pero también está dedicada a otras especies animales que se encuentran en el camino.

Próximamente

Central Park: 29 de mayo

Más bien: 5 de junio

Padres: 19 de junio

Hay un total de 28 espectáculos y películas en el programa. Apple TV + tiene muchos más originales en desarrollo, y la compañía se compromete a agregar contenido nuevo cada mes. Mantendremos esta publicación actualizada con los últimos anuncios oficiales del nuevo contenido de Apple TV +.